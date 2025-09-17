El Barcelona ya perdió una vez con el Newcastle

Héctor Cantú

Han pasado casi tres décadas desde aquel primer enfrentamiento entre Barcelona y Newcastle y aquella anécdota sigue doliendo en el equipo culé.

Aquella noche, en St James Park, más de 36 mil aficionados vibraron con el gol que finiquitó la historia a favor del equipo inglés gracias a un gol de Faustino Asprilla.

That evening against Barcelona in '97 🇨🇴✨



A Tino Asprilla hat-trick on a magical night that defined the club, proving that at Newcastle United, the flame never dies.



🎬 10am. 18.09.25. pic.twitter.com/rUBAgClUTT — Newcastle United (@NUFC) September 17, 2025

El colombiano vivió una de las noches más memorables en aquella ocasión, cuando se despachó con los tres goles con los que el Newcastle se llevó la victoria sobre los culés.

Dos goles en el primer tiempo y uno al inicio del segundo pusieron contra la lona a un Barcelona que se puso de pie con las anotaciones de Luis Enrique y Luis Figo. Sin embargo el tiempo fue insuficiente para lograr la paridad y mucho menos la remontada.

Ahora, en una nueva edición de la UEFA Champions League donde se estrenará formato, ambos equipos vuelven a verse las caras.

El Barcelona con el deseo de hilar su cuarta victoria ante el Newcaslte al que enfrentó por última vez en 2003 y el equipo inglés, con el deseo ferviente de volver a escribir una noche memorable en casa como la de 28 años atrás.