El Barcelona volverá a jugar en el Estadio Johan Cruyff

Héctor Cantú

El Barcelona ha vuelto a ver trastocados sus planes de poder jugar, finalmente, en el nuevo y remozado Camp Nou.

En los planes del equipo blaugrana solo estaba asentado un juego, a modo de emergencia, en el Estadio Johan Cruyff, un inmueble pequeño y que no cumple, en asistencia, con los requerimientos que estipula la liga.

Y lo que parecía ser un día de campo de una sola tarde en este estadio se convertirá, al menos, en una aventura de dos duelos, luego de que el equipo no recibiera el aval para jugar en Montjuic ante el Getafe.

El duelo donde golearon 6-0 al Valencia se tuvo que jugar en el Johan Cruyff por el concierto de Post Malone.

Ahora, el Piromusical es el que ha puesto contra la pared al equipo que espera un verdadero milagro en caso de que el Certificado Final de Obra llegara a tiempo y pudiera jugar por fin en el Spotify Camp Nou.

Por ahora todo apunta que el Barcelona volverá al estadio donde vapuleó al Valencia el próximo fin de semana, luego del debut del equipo en la UEFA Champions League donde enfrentará en calidad de visitante al Newcastle inglés.