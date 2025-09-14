Barcelona aplastó a Valencia y recuperó el paso ganador en La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona venció 6-0 a Valencia y se reencontró con el triunfo tras el empate contra Rayo Vallecano, le pasó por encima a un equipo que está a años luz de lo que llegó a ser y que jugó a nada, que no disparó a portería y que nunca se atrevió a inquietar a los locales que a cambio lo goleó sin piedad. ¡BRAVO, BARÇA! pic.twitter.com/8A2XUbIcpE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 14, 2025

El brillo regresó a Barcelona que venció a un rival limitado que aguantó el temporal durante 29 minutos hasta que Fermín López abrió el marcador luego de un dominio constante con un disparo cruzado en el área que terminó con el plan de los visitantes que no pudieron reponerse.

El conjunto azulgrana sacó el rodillo en la segunda mitad y aplastó a Valencia que se fue debilitando con cada gol recibido, entre los errores y el buen futbol del campeón, fueron 45 minutos de pesadilla para uno y de lucimiento para otro.

Fermín López y un doblete que enamora al barcelonismo

Raphinha entró de cambio después del descanso y aumentó la ventaja al 53, pero como era de esperarse, los azulgrana no se tocaron el corazón y Fermín anotó el 4-0 a los 56 minutos, el brasileño también festejó su doblete al 66.

El resultado era un claro reflejo entre la diferencia de futbol y Robert Lewandowski entró de cambio para sumarse a la fiesta con otro doblete en 10 minutos que selló la goleada y el tercer triunfo de la temporada para Barcelona que no pierde de vista a Real Madrid.