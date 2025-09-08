El Barcelona jugará su próximo partido ante menos de 10 mil espectadores

Héctor Cantú

La Liga finalmente ha tomado la decisión de que el duelo liguero del próximo fin de semana, donde el Barcelona debutará como local en la temporada 2025-2026, sea en un estadio con una capacidad mínima.

En un comunicado difundido por el club catalán, se informa que el partido ante el Valencia, programado para el próximo domingo a las 21:00 horas locales, se disputará en el Estadi Johan Cruyff.

El partido FC Barcelona - Valencia se disputará en el Estadi Johan Cruyff con aforo destinado íntegramente a los socios y socias del Club. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2025

“El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de La Liga que se iba a disputar el domingo 14 de septiembre a las 21 horas contra el Valencia no podrá celebrarse en el Spotify Camp Nou. El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Camp Nou en los próximos días. Por ello, el partido se disputará, finalmente, en el Estadio Johan Cruyff”, informa el club en el comunicado.

El problema de esta determinación es que el estadio apenas cuenta con un aforo máximo de 6 mil aficionados, cuando el mínimo requerido en los estatutos de La Liga, obliga a que sea de mínimo 15 mil personas en el artículo 19 de la sección III.

Ante esta situación, varios clubes, entre ellos el Valencia, prepara una impugnación ante la falta de claridad en apegarse al reglamento de competición.