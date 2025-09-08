El peor temor del Barcelona: jugar solo ante 6 mil espectadores

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick enfrentará horas críticas cuando se decida si el partido del próximo fin de semana ante el Valencia se podrá jugar, o no, en el estadio Johan Cruyff.

El escenario más realista es que los permisos faltantes llegarán a la entidad culé en tiempo y forma, por lo que tendrán que echar mano de su segunda opción: jugar en el estadio Johan Cruyff.

Al Barcelona le gusta la opción de jugar en un inmueble suyo, pero no gusta el aforo tan pequeño del estadio que tiene una capacidad limitada de 6 mil espectadores.

Será este martes cuando La Liga determine de manera oficial el estadio donde jugará el duelo correspondiente a la semana 4 de la temporada 2025-2026 luego de evaluar las condiciones del césped y la infraestructura necesaria para operar con normalidad un partido de La Liga.

Este será el único partido que el Barcelona tendría que jugar en este inmueble, pues regresará al Lluís Companys hasta que el Camp Nou esté en la posibilidad de recibir a los fanáticos.

Sin embargo, un concierto a dos días del partido ante el Valencia le deja sin opción para jugar este encuentro debido a que el césped no estará en las condiciones necesarias para un partido de Primera División.