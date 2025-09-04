Roony Bardghji, el jugador del Barcelona que se niega a jugar para el filial

Héctor Cantú

El Barcelona tiene una bomba en las manos que está a punto de explotarle si no consigue inscribir a todos sus refuerzoe en la plantilla del primer equipo.

Roony Bardghji, uno de los recién llegados al equipo de la Ciudad Condal ha fijado su postura ante los rumores que apuntan a que el Barcelona tomará la decisión de enviarlo al equipo filial.

El internacional sueco no está dispuesto a jugar con el Barcelona Atlétic, pues, él fue contratado para formar parte de la plantilla principal de Hansi Flick.

“No creo que hubiera fichado por el Barcelona si se tratara de jugar en el equipo juvenil. He disputado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B. Eso es algo que se lo han inventado. No es cierto.”, aseguró el refuerzo.

La declaración la hizo desde la concentración de la Selección Sub 21 de su país y horas después de que saliera la lista de dorsales del Barcelona para esta temporada donde no aparecer Bardghji.

Ahora sí el Barcelona es campeón con corona

Por ahora, todo parece indicar que el Barcelona le ha inscrito con el equipo filial, situación que no le impide jugar con el primer equipo. Sin embargo, los temas de visado tienen el conflicto al rojo vivo.

En las esferas del Barcelona hay tranquilidad sabiendo que lograrán la inscripción de su jugador. El futbolista ha dejado todo en manos del equipo y está en espera de conocer la decisión final.