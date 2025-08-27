Iñaki Peña renueva con el Barcelona, pero se va cedido

Redacción FOX Deportes

Iñaki Peña pondrá rumbo hacia el Elche en calidad de cedido, no sin antes renovar con el Barcelona hasta junio de 2029.

El arquero formado en las fuerzas básicas del equipo catalán no tenía cabida en el cuadro de Hansi Flick y decidió partir para tener minutos en la temporada 2025/26.

El Barcelona anunció la renovación de contrato y el préstamo del jugador a través de un comunicado de prensa en el que recordó el recorrido de Peña, quien llegó al club en 2012, cuando tenía 13 años.

Poco a poco fue subiendo en las diversas categorías del equipo, hasta que se fue cedido al Galatasaray donde debutó en Primera División y en Europa.

Con el Barcelona hizo su debut en La Liga en 2022 y desde entonces tuvo participaciones intermitentes, siempre relacionadas con lesiones de Marc-André ter Stegen.