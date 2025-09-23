El Barcelona quiere jugar este domingo en el nuevo Camp Nou

EFE

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado este martes que el Spotify Camp Nou cumple "estrictamente" con toda la normativa "en materia de seguridad" pese a no estar aún acabado.



"La seguridad está certificada por la dirección de obra y por la ECA. Que la obra no esté plenamente acabada no quiere decir que no sea segura. La seguridad es un elemento que está garantizado. De hecho, el estadio es mucho más seguro que el de 1957", ha afirmado Fort en rueda de prensa. Así se ve el Camp Nou previo a su posible reapertura

La vicepresidenta del Barça, que hoy ha acompañado a 80 periodistas en una visita por las entrañas del nuevo Spotify Camp Nou, ha reiterado que la voluntad del club es que "el Ayuntamiento emita esta tarde el certificado de primera ocupación" para que el primer equipo regrese al estadio el próximo domingo, en el partido de LaLiga contra al Real Sociedad.



"La licencia de primera ocupación puede decir que la edificación es correcta y se ajusta a normativa y darse condicionada o con indicaciones de cosas que faltan o están inacabadas. Nosotros ya hemos presentado toda la documentación y cumplido con todos los requerimientos, y ahora depende de ellos", ha apuntado Fort, quien ha remarcado que la del Spotify Camp Nou es "la obra más fiscalizada de Cataluña de los últimos años".



En cualquier caso, la vicepresidenta del club catalán ha negado en pulso con el consistorio barcelonés: "Con el Ayuntamiento hemos trabajado codo con codo, saben de la importancia de este proyecto, que es un proyecto de ciudad, y no tenemos ninguna queja concreta de ellos".

Si finalmente no obtiene la licencia para volver al estadio el domingo con el aforo previsto en la fase 1a (27.000 espectadores), el Barça jugará contra la Real en el Olímpico Lluís Companys después de adelantar el horario del partido a las 18:30 horas para evitar que coincida con el piromusical de las fiestas de la Mercè y volver a tener que jugar en el Estadio Johan Cruyff.



Y es que Fort ha recordado que la UEFA tiene "su propia normativa" y que hasta que el club no obtenga la licencia de primera ocupación de la fase 1b (que ampliará el aforo disponible hasta los 45.000 espectadores), no podrá jugar partidos de Champions en el Spotify Camp Nou.