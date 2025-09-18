Estoy aprendiendo mucho en Barcelona: Marcus Rashford

EFE

Marcus Rashford, autor de los dos goles de la victoria del Barcelona por 2-1 ante el Newcastle United en la primera jornada de la Champions League, se mostró encantado de su etapa en el club azulgrana y aseguró que está "yendo bien" y que está aprendiendo y disfrutando mucho.

"Está yendo bien, estoy aprendiendo mucho, es otro futbol, pero estoy disfrutando mucho", dijo en entrevista Rashford, que marcó dos golazos, el primero un cabezazo desde el punto de penal y el segundo un misil a la escuadra.

Con un Marcus Rashford descomunal, Barcelona silencia a St. James Park El equipo culé sumó sus tres primeros puntos en la UEFA Champions League

"Es una experiencia increíble. Siempre he sido un admirador de Barcelona y los he visto jugar desde que era pequeño. Queremos ganar todo lo posible. En nuestras cabezas solo está ganarlo todo", dijo.

"Estoy muy contento de estar aquí, muy motivado y con mucha determinación. La calidad que tenemos en el equipo me emociona mucho. Es refrescante jugar con estos futbolistas", añadió el inglés.