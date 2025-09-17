El 'Caso Negreira' un intento para manchar al mejor Barcelona de la historia

Héctor Cantú

Este jueves se ha dado un paso de claridad en el ‘Caso Negreira’ en el que se acusaba al Barcelona de haber pagado a un árbitro para recibir ayuda durante la presidencia de Josep María Bartomeu.

El propio expresidente del club, como Sandro Rosell y Javier Enríquez, hijo del árbitro en cuestión, explicaron la legalidad de sus actos y desmintieron, frente a la jueza, las teorías de favoritismo y de corrupción que existieron sobre el equipo de la Ciudad Condal.

“Teníamos al mejor equipo del mundo en aquella época y el Barcelona ha ganado por méritos propios. Muchas de las teorías han quedado anuladas y se ha aclarado que había unos servicios de asesoramientos arbitrales al Barcelona A y al Barcelona B y ha habido una paga económica. Se ha pagado por informes y no por influencia”, habría declarado María Bartomeu, expresidente del club.

El mismo expresidente habría testificado que fue hasta el 2019 cuando se enteró que la empresa a la que pagaban por las tareas pertenecía al exárbitro español.

El propio Javier Enríquez ha salido a declarar que el Barcelona no era el único equipo que recibiría asesoramiento de su padre, tarea por la que cobró a la entidad blaugrana 60 mil euros. Sin embargo, se deslindó absolutamente de los más de 7 millones de euros en cuestión que levantarons sosprechas e iniciaron la investigación.

El cuerpo de abogados de los exlíderes del Barcelona aseguró quedar satisfecho con las declaraciones de su cliente y la respuesta de la jueza ante el suceso.