Otra vez, Paris Saint-Germain supera al Barcelona

Karla Villegas Gama

Paris Saint-Germain superó en todas las estadísticas al Barcelona y se impuso 1-2 en su visita al Estadio Olímpico de Montjuïc en la Jornada 2 de la Champions League.

El resultado significa también la primera derrota de los catalanes en todas las competencias de la temporada 2025/26 y su primer descalabro en casa en este torneo desde el 16 de abril de 2024, cuando el PSG se impuso 1-4 en la vuelta de los cuartos de final.

Barcelona nunca fue dueño del partido, aunque por momentos mostró chispazos de genialidad, peor fueron un espejismo. Su único tanto fue producto de un error de Vitinha, quien erró un pase. Pedri recuperó el esférico y se combinó con Lamine Yamal para servir a Ferrán y abrir el marcador al minuto 19’.

Barcelona's high press gets rewarded as they strike first blood against the #UCL Champions

Los locales tuvieron algunas opciones más, aunque no tan claras, y el peligro era inminente cada que los campeones defensores tomaban el balón.

Poco a poco creció la confianza del PSG, especialmente por las bandas, con Achraf Hakimi y Ibrahim Mbaye volando por el flanco derecho y metiendo en problemas a Gerard Martín.

Del otro lado Fabián Ruiz y Nuno Mendes aprovecharon que Lamine Yamal no subía a defender para meter presión y al 38’ surtió efecto. El portugués recorrió prácticamente media cancha, metió un pase filtrado a Senny Mayulu y el delantero igualó el marcador.

Nuno Mendes with a superb run to set up Senny Mayulu for the finish

El complemento no fue diferente, Barcelona tuvo problemas para mantener la posesión y encontrar a sus atacantes, no así los visitantes que mantenían el peligro latente.

La tensión crecía y los catalanes tuvieron el 2-1 muy cerca; Dani Olmo recibió solo de cara a la portería, pero Hakimi se barrió y sacó el esférico en la línea.

PSG no bajó la guardia y se lanzó al ataque, pero fue hasta el 84’ que tuvieron una opción clara. Kang-in Lee sacó un disparo raso con mucha potencia que se estrelló en el poste. Seis minutos después apreció Hakimi por la banda, mandó un centro venenoso que Gonçalo Ramos remató a placer para asegurar los tres puntos.