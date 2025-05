Dani Olmo quiere hacer historia con Barcelona en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Dani Olmo, cree que el partido de este martes entre Barcelona e Inter es "una oportunidad muy grande que hay que aprovechar para hacer historia" con el club catalán, pues el equipo azulgrana está a un paso de disputar una nueva final de la Champions League.

🗣️ Dani Olmo: "Nuestro objetivo es ganar y hacer un buen fútbol. Podemos estar en una final de @ChampionsLeague diez años después. No será fácil, pero tenemos mucha ilusión y estamos preparados" pic.twitter.com/zyaSvdym6o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 5, 2025

"Son seis años sin semifinal y diez años sin final. Yo ya pude jugar una semifinal en 2020 contra el PSG en Lisboa y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Es un partido crucial y estamos muy ilusionados y preparados", afirmó el mediocampista en la rueda de prensa previa al entrenamiento del conjunto azulgrana.

Olmo explicó que el vestuario vive todo lo que está consiguiendo esta temporada "como una fiesta" y que al tratarse de futbolistas tan jóvenes, "quitan presión al asunto y no le dan tanta importancia como deberían", pero que ya están los veteranos para recordárselo.

Uno de ellos es Olmo, pese a tener tan solo 26 años: "Vine al Barça para ganar. Desde el primer momento tenía el pensamiento de que podíamos hacer lo que estamos haciendo. De momento, nos quedan dos títulos y ya he ganado otros dos. En ningún momento me ha arrepentido de la decisión que tomé en su día y siempre he confiado cien por cien en el club".