Paris Saint-Germain incompleto contra Barcelona en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain abordó el avión que lo trasladó a Barcelona para el duelo de este miércoles en la Champions League y dejó en la capital francesa a varias de sus figuras, la más llamativa la de Ousmane Dembélé quien no podrá enfrentar a su ex equipo.

El campeón de Europa vuelve a estar entre los favoritos y levantar la ‘Orejona’ es un objetivo marcado por Luis Enrique, el duelo contra Barcelona se ha convertido en un nuevo clásico europeo y hay mucho en juego, sin embargo, el conjunto parisino no estará completo en Montjuïc.

La convocatoria de PSG tiene ausencias importantes y entre las bajas están Marquinhos, Désiré Doué, Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia quien fue reservado por precaución luego de recibir un golpe en el compromiso del pasado ante Auxerre.

La puerta de la titularidad se abriría para Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Senny Mayulu quienes tendrán que demostrarle al técnico que puede contar con ellos para enfrentar a cualquier tipo de rival y en cualquier momento.