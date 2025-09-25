Ousmane Dembélé arrasó en las votaciones del Ballon d'Or

Karla Villegas Gama

La revista France Football dio a conocer los resultados de la votación del Ballon d’Or y se disiparon todas las dudas de por qué Ousmane Dembélé se llevó el premio.

El francés obtuvo 1,380 puntos, mientras que Lamine Yamal consiguió 1,059 unidades, una diferencia 321 puntos.

Ousmane Dembélé, del baño de oro a las lágrimas de emoción

Esto significa que el ‘Mosquito’ fue elegido como primera opción en 73 ocasiones, a diferencia de Yamal, quien obtuvo la mención de honor solo 11 veces.

Aunque los 100 jueces que conformaron el panel de expertos eligieron al francés y al español en su top, el sitio más bajo en el que apareció Dembélé fue en quinto, a diferencia de Yamal que obtuvo un noveno.

El top 10 a continuación:

Ousmane Dembélé: 1,380 puntos. Lamine Yamal: 1,059 puntos Vitinha: 703 puntos Mohamed Salah: 657 puntos Raphinha: 620 puntos Achraf Hakimi: 484 puntos Kylian Mbappé: 378 puntos Cole Palme: 211 puntos Gianluigi Donnarumma: 172 puntos Nuno Mendes: 171 puntos