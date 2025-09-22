Publicación: lunes 22 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

Ousmane Dembélé gana el Ballon d'Or 2025

El francés se llevó el gran premio de la noche tras haber ganado en las votaciones

El Ballon d’Or 2025 tiene nuevo dueño y se ha ido a las manos de Ousmane Dembélé, quien ha superado a Lamine Yamal en las votaciones mundiales.

Por segundo año consecutivo, el resultado de las votaciones deja algunos sinsabores, pues un gremio importante había considerado que el ganador de esta noche debía ser el jugador juvenil del Barcelona.

Las celebridades desfilan en el Ballon d'Or 2025

Johan Cruyff. Exdirectivo del Barcelona
Raí. Exfutbolista brasileño
Claudia Martínez. Jugadora del club Olimpia
Lucy Bronze, Sandy Baltimore, Hannah Hampton, Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
Kenan Yildiz. Jugador de la Juventus
Caroline Weir. Jugadora del Real Madrid
Kate Scott. Periodista
Caroline Weir. Jugadora del Real Madrid
Yann Sommer. Arquero del Inter Milan
Denzel Dumfries. Jugador del Inter
Alisson Becker. Arquero del Liverpool
Virgil van Dijk. Defensa del Liverpool
Serhou Guirassy. Jugador del Borussia Dortmund
Arne Slot. Entrenador del Liverpool
Fabio Capello. Entrenador de futbol
Mamadou Sakho. Futbolista francés
Didier Deschamps. Entrenador de Francia
Luis Figo. Exfutbolista portugués
Andrés Iniesta. Exfutbolsita español
Lamine Yamal. Jugador del Barcelona
Raphael Varane. exjugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros.
Lamine Yamal. Jugador del Barcelona
Ousmane Dembele. Futbolista del PSG
Gianluigi Buffon y Mary Earps . Exjugador italiano
Familia Lamine Yamal
Familia Ousmane Dembélé
Ronaldinho. Exfutbolista brasileño

Las sensaciones desde su paso por la alfombra roja dejaba entrever un resultado inesperado. Mientras Dembélé se mostraba totalmente serio, Lamine Yamal y su familia sonreían ante las cámaras.

Lamine Yamal se convierte, así, en el jugador con menor edad en quedar en segundo lugar en las votaciones por un Ballon d’Or.

En la temporada 2024-2025 Ousmane Dembélé fue un futbolista determinante para que el PSGS lograra todos el título de Liga, de Copa y la UEFA Champions League.

El Mosquito terminó la temporada 2024-2025 con 35 goles anotados en 53 partidos disputados además de haber colaborado con 16 asistencias.

Ousmane Dembélé se convierte en e octavo jugador francés en conquistar este premio luego de que lo hicieran Michel Platini, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y por último, Karim Benzema.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS