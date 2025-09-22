Ousmane Dembélé gana el Ballon d'Or 2025

Héctor Cantú

El Ballon d’Or 2025 tiene nuevo dueño y se ha ido a las manos de Ousmane Dembélé, quien ha superado a Lamine Yamal en las votaciones mundiales.

Por segundo año consecutivo, el resultado de las votaciones deja algunos sinsabores, pues un gremio importante había considerado que el ganador de esta noche debía ser el jugador juvenil del Barcelona.

Las celebridades desfilan en el Ballon d'Or 2025

Las sensaciones desde su paso por la alfombra roja dejaba entrever un resultado inesperado. Mientras Dembélé se mostraba totalmente serio, Lamine Yamal y su familia sonreían ante las cámaras.

Lamine Yamal se convierte, así, en el jugador con menor edad en quedar en segundo lugar en las votaciones por un Ballon d’Or.

The very first picture of our new Ballon d'Or!



OUSMANE DEMBÉLÉ! #ballondor pic.twitter.com/CKvDECZX63 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

En la temporada 2024-2025 Ousmane Dembélé fue un futbolista determinante para que el PSGS lograra todos el título de Liga, de Copa y la UEFA Champions League.

El Mosquito terminó la temporada 2024-2025 con 35 goles anotados en 53 partidos disputados además de haber colaborado con 16 asistencias.

Ousmane Dembélé se convierte en e octavo jugador francés en conquistar este premio luego de que lo hicieran Michel Platini, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y por último, Karim Benzema.