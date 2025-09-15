Ousmane Dembélé tiene que ser el ganador del Ballon D'Or

Héctor Cantú

En Europa hay una alta expectativa por conocer al nuevo Ballon D’Or, premio que reconocerá al mejor jugador del mundo en el 2024.

Al interior del PSG no hay duda alguna y han mandado un mensaje claro de que debe ser el delantero francés quien se lleve el galardón por todo lo que hizo en el ciclo anterior.

“Ousmane Dembélé fue elegido mejor jugador de la Champions League, mejor jugador de su liga, lo ha ganado todo; si se llamara Leo Messi o Cristiano Ronaldo, no habría discusión”, detalló Luis Campos, director deportivo del PSG.

Sin embargo, la contienda por el premio no será sencilla, pues otros candidatos también tuvieron un ciclo destacado como lo es Lamine Yamal del Barcelona y los otros ocho futbolistas nominados por parte del PSG.

El menaje no quedó allí. También hizo una advertencia a la prensa que votará por el premio al considerarlos incompetentes si no votan por ‘Dembélé’.

“Si no gana el Balón de Oro, es porque las personas que votaron no tienen la competencia para votar por el Balón de Oro. En mi opinión, el que claramente merece el Balón de Oro es Ousmane Dembélé, no hay discusión”, agregó.

La entrega del Ballon D’Or se dará la próxima semana en el Théâtre du Châtelet en París, Francia.