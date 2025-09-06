Kylian Mbappé no tiene dudas y le daría el Ballon d’Or a Ousmane Dembélé

Publicación: domingo 7 de septiembre de 2025

La pelea por el Ballon d’Or está en la recta final y faltan semanas para conocer al mejor futbolista del mundo de la pasada temporada, uno de los favoritos es Ousmane Dembélé que conquistó el triplete con Paris Saint-Germain y quien tiene el voto de calidad de Kylian Mbappé.

Lamine Yamal y los otros 29 nominados al Ballon d'Or 2025

Lamine Yamal (Barcelona)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Ousmane Dembélé (PSG)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Désiré Doué (PSG)
Denzel Dumfries (Inter)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (Arsenal)
Achraf Hakimi (PSG)
Harry Kane (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Munich)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Alexis Mac Allister (Liverpool FC)
Lautaro Martínez (Inter)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Scott McTominay (Napoli)
Nuno Mendes (PSG)
Joao Neves (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern Munich)
Pedri (Barcelona)
Raphinha (Barcelona)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (PSG)
Mohamed Salah (Liverpool)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Vintinha (PSG)
Florian Wirtz (Liverpool)

Mbappé puede influir directamente en la elección del ganador del Balón de Oro, ya que como capitán de la Selección Francesa tiene votos para repartir entre los candidatos y aunque aparece entre los finalistas, tiene claro quien debería recibir el galardón.

El delantero declaró a Telefoot en Francia que “Ousmane se lo merece, lo he apoyado desde el principio” y aseguró que, “si fuera por mí, le llevaría el trofeo directamente a su casa”.

La relación de amistad entre ambos siempre ha quedado de manifiesto y el voto de Mbappé podría ser determinante para que Dembélé consiga un premio que estaba fuera de su alcance hasta que Luis Enrique apareció para relanzar su carrera en PSG.

