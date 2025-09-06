Kylian Mbappé no tiene dudas y le daría el Ballon d’Or a Ousmane Dembélé

Oscar Sandoval

La pelea por el Ballon d’Or está en la recta final y faltan semanas para conocer al mejor futbolista del mundo de la pasada temporada, uno de los favoritos es Ousmane Dembélé que conquistó el triplete con Paris Saint-Germain y quien tiene el voto de calidad de Kylian Mbappé. Lamine Yamal y los otros 29 nominados al Ballon d'Or 2025

Mbappé puede influir directamente en la elección del ganador del Balón de Oro, ya que como capitán de la Selección Francesa tiene votos para repartir entre los candidatos y aunque aparece entre los finalistas, tiene claro quien debería recibir el galardón.

El delantero declaró a Telefoot en Francia que “Ousmane se lo merece, lo he apoyado desde el principio” y aseguró que, “si fuera por mí, le llevaría el trofeo directamente a su casa”.

La relación de amistad entre ambos siempre ha quedado de manifiesto y el voto de Mbappé podría ser determinante para que Dembélé consiga un premio que estaba fuera de su alcance hasta que Luis Enrique apareció para relanzar su carrera en PSG.