Ousmane Dembélé provocaría una “pelea” entre PSG y la Selección Francesa

Oscar Sandoval

Ousmane Dembélé llegó a la concentración de la Selección Francesa entre algodones luego de una dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda y Paris Saint-Germain habría comunicado al cuerpo médico de ‘Les Bleus’ que no estaba en condiciones intentando evitar una lesión que sufrió ante Ucrania.

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐠𝐚𝐦𝐞, 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐰𝐢𝐧! 🔥



Les Bleus kick off their 2026 World Cup qualifying campaign in style 🙌



🇺🇦0-2🇫🇷 #UKRFRA I #FiersdetreBleus pic.twitter.com/6pqapP4B1j — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 5, 2025

La presencia de Dembélé en los próximos partidos de PSG está en duda y L’Equipe asegura que el club “está furioso y se avecinan tensiones” con la selección luego de considerar y comunicarle a los médicos que el extremo corría con el riesgo de lesionarse.

El futbolista de 28 años abandonó la concentración de ‘Les Bleus’ y en las próximas horas realizará las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y el tiempo que estará de baja, aunque el diario francés señala que el tiempo de recuperación podría ser hasta de seis semanas.

Paris Saint-Germain perderá a uno de sus máximos referentes ofensivos para el debut en Champions League ante Atalanta y todo apunta que no se recuperará a tiempo para el duelo del conjunto parisino y Barcelona programado para el próximo 1 de octubre.