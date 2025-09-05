Oscar Sandoval
Ousmane Dembélé provocaría una “pelea” entre PSG y la Selección Francesa
Dembélé salió lesionado ante Ucrania cuando el club había pedido precaución
Ousmane Dembélé llegó a la concentración de la Selección Francesa entre algodones luego de una dolencia en el isquiotibial de la pierna izquierda y Paris Saint-Germain habría comunicado al cuerpo médico de ‘Les Bleus’ que no estaba en condiciones intentando evitar una lesión que sufrió ante Ucrania.
La presencia de Dembélé en los próximos partidos de PSG está en duda y L’Equipe asegura que el club “está furioso y se avecinan tensiones” con la selección luego de considerar y comunicarle a los médicos que el extremo corría con el riesgo de lesionarse.
El futbolista de 28 años abandonó la concentración de ‘Les Bleus’ y en las próximas horas realizará las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y el tiempo que estará de baja, aunque el diario francés señala que el tiempo de recuperación podría ser hasta de seis semanas.
Paris Saint-Germain perderá a uno de sus máximos referentes ofensivos para el debut en Champions League ante Atalanta y todo apunta que no se recuperará a tiempo para el duelo del conjunto parisino y Barcelona programado para el próximo 1 de octubre.
