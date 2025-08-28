Así se jugará la Champions League 2025/26

Oscar Sandoval

La Champions League publicó este sábado el calendario oficial de la temporada 2025/26 y la actividad comenzará el próximo 16 de septiembre con un doble duelo en el primer horario por lo que PSV, Union Saint-Gilloise, Athletic Club y Arsenal abrirán el telón.

Champions League: All the league phase fixtures for 2025/26 👇#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2025

Cada día que pasa es un día menos para el regreso de la Liga de Campeones que parece tener el espectáculo garantizado durante la fase de liga que se jugará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026 dividida en ocho jornadas.

La particularidad en esta edición del torneo es que la jornada 1 se disputará martes, miércoles y jueves, mientras que la última jornada se jugará toda en un mismo horario, es decir que, habrá 18 partidos al mismo tiempo.

Al concluir la fase de liga se celebrará un sorteo para conocer la ronda eliminatoria entre el lugar 9 y 24 de la tabla general, dicha instancia se celebrará a doble partido en febrero y los ganadores avanzarán a octavos de final que arrancarán en marzo.