¿Fase de liga? La Champions League está mejor que nunca

Karla Villegas Gama

La UEFA celebró el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26 y dejó cruces de primer nivel que bien podrían ser de eliminación directa.

Desde el campeón defensor, Paris Saint-Germain, hasta el último clasificado, el Kairat Almaty, no hay un solo equipo que pueda bajar la guardia en los ocho encuentros que disputará de septiembre a enero.

Entre los más interesantes están:

Arsenal-Bayern Munich

Atlético de Madrid-Inter

Barcelona-PSG

Inter-Liverpool

Liverpool-Real Madrid

Napoli-Chelsea

PSG-Bayern Munich

Real Madrid-Manchester City

Las estrellas que desfilan por la alfombra roja del sorteo de la Champions League

El certamen arrancará el 16 de septiembre, con la Jornada 1, que concluirá el 18 de septiembre. La última fecha se disputará el 28 de enero de 2026.

El sorteo de los playoffs para determinar a los últimos clasificados a octavos de final será el 30 de enero, mientras que los partidos de ida y vuelta se jugarán el 17 y 18 de febrero y el 24 y 25 del mismo mes.

A continuación la distribución de partidos de cada equipo.