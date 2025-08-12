Ousmane Dembélé da un paso más hacia el Ballon d'Or

Héctor Cantú

La carrera por el próximo Ballon d’Or ha vuelto a dar un giro al colocar de nueva cuenta a Ousmane Dembélé como el favorito para llevarse el galardón que reconoce al mejor jugador del mundo en la temporada 2024-2025.

Además de lo conseguido en la temporada anterior donde el PSG se llevó la Ligue 1, La Copa de Francia, el Trophée des Champoins y la UEFA Champions League, el trofeo de la Supercopa obtenido ante el Tottenham, vuelve a colocar a Dembélé en la mira.

Ousmane Dembélé, una de las fichas principales del PSG para lograr una temporada redonda, también tuvo una gran actuación en el Mundial de Clubes, donde el PSG quedó como subcampeón del torneo.

Pero ese trago amargo quedó superado luego de que el exjugador del Barcelona fuera reconocido como el Jugador Más Valioso de la final de la Supercopa de Europa.

Dembélé en total disparó en 2 ocasiones al arco contrario y completó un 93 por ciento de efectividad en sus pases durante el partido por el título.

La ceremonia de la entrega del Ballon D’Or se celebrará el próximo 22 de septiembre. Hasta ahora, la lista de contendientes está conformada por 30 futbolistas donde brillan Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, los dos favoritos para ganar el galardón.