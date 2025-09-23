Publicación: martes 23 de septiembre de 2025

Redacción FOX Deportes

El Ballon d'Or no estaba entre los objetivos de Ousmane Dembélé

El francés aseguró con el premio en las más que es "algo excepcional"

Ousmane Dembélé no pudo evitar las lágrimas cuando recibió el Ballon d’Or, un premio que confesó, "nunca fue un objetivo" en su carrera, pero que consideró "algo excepcional" el poder ganarlo.

"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", dijo el jugador en el estrado del teatro Chatelet, que albergó la gala del galardón que coronó al jugador del PSG a sus 28 años.

"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", aseguró el jugador.

La clasificación final del Ballon d'Or con Ousmane Dembélé a la cabeza

10. Nuno Mendes | Paris Saint-Germain
9. Gianluigi Donnarruma | Manchester City
8. Cole Palmer | Chelsea
7. Kylian Mbappé | Real Madrid
6. Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain
5. Raphinha | Barcelona
4. Mohamed Salah | Liverpool
3. Vitinha | Paris Saint-Germain
2. Lamine Yamal | Barcelona
1. Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain

Dembélé agradeció a su actual club y a sus compañeros que le ayudaran a conseguir el Balón de Oro, agradeció la confianza del presidente, Nasser Al-Khelaifi, y al entrenador, Luis Enrique, que consideró "como padres".

"Soy afortunado de tener un entrenador como Luis Enrique, que me mete presión para mejorar. Esperemos que siga así y que sirva para que ganemos más trofeos", dijo.

Ousmane Dembélé, del baño de oro a las lágrimas de emoción

Ousmane Dembélé se convierte en el octavo francés en ganar un Ballon d'Or
