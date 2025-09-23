El Ballon d'Or no estaba entre los objetivos de Ousmane Dembélé

Redacción FOX Deportes

Ousmane Dembélé no pudo evitar las lágrimas cuando recibió el Ballon d’Or, un premio que confesó, "nunca fue un objetivo" en su carrera, pero que consideró "algo excepcional" el poder ganarlo. Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", dijo el jugador en el estrado del teatro Chatelet, que albergó la gala del galardón que coronó al jugador del PSG a sus 28 años.

"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", aseguró el jugador.

La clasificación final del Ballon d'Or con Ousmane Dembélé a la cabeza

Dembélé agradeció a su actual club y a sus compañeros que le ayudaran a conseguir el Balón de Oro, agradeció la confianza del presidente, Nasser Al-Khelaifi, y al entrenador, Luis Enrique, que consideró "como padres".

"Soy afortunado de tener un entrenador como Luis Enrique, que me mete presión para mejorar. Esperemos que siga así y que sirva para que ganemos más trofeos", dijo.