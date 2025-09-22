El PSG, el mejor club varonil del 2024-2025

Héctor Cantú

El actual campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, ha cumplido con los pronósticos y ha sido nombrado como el equipo del año en la gala del Ballon d’Or.

Ha sido una temporada inolvidable que se coronó con la consecución de su primera UEFA Champions League bajo la batuta de Luis Enrique, quien previamente fue nombrado como el entrenador del año.

Las celebridades desfilan en el Ballon d'Or 2025

El PSG ganó el título de Liga, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones y fueron subcampeones en el primer Mundial de Clubes en la historia.

Los encargados de entregar este premio fueron Javier Pastore y DJ Snake, quienes también entregaron el premio al Arsenal femenil, ganador al mejor equipo mundial en la rama femenil.

El premio fue recogido por el presidente del club Nasser Al-Khelaifi, pues los futbolistas estuvieron concentrados para enfrentarse al Marsella, partido que perdieron por la mínima diferencia.

“Es un honor estar aquí gracias a todos mis jugadores que acaban de terminar el partido. Les agradezco desde el fondo de mi corazón a ellos, al técnico, al staff y a los expresidentes que trabajaron en el club y que son parte de esto”, dijo el mandamás del club.

El conjunto de la capital francesa intentará refrendar una gran temporada 2024-2025 en esta edición donde tienen la consigna de buscar el doblete en la UEFA Champions League.