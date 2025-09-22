Publicación: lunes 22 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

El PSG, el mejor club varonil del 2024-2025

Lo ganaron todo y ahora es reconocido como el mejor club del mundo

El actual campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, ha cumplido con los pronósticos y ha sido nombrado como el equipo del año en la gala del Ballon d’Or.

Ha sido una temporada inolvidable que se coronó con la consecución de su primera UEFA Champions League bajo la batuta de Luis Enrique, quien previamente fue nombrado como el entrenador del año.

Las celebridades desfilan en el Ballon d'Or 2025

Johan Cruyff. Exdirectivo del Barcelona
Raí. Exfutbolista brasileño
Claudia Martínez. Jugadora del club Olimpia
Lucy Bronze, Sandy Baltimore, Hannah Hampton, Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
Kenan Yildiz. Jugador de la Juventus
Caroline Weir. Jugadora del Real Madrid
Kate Scott. Periodista
Yann Sommer. Arquero del Inter Milan
Denzel Dumfries. Jugador del Inter
Alisson Becker. Arquero del Liverpool
Virgil van Dijk. Defensa del Liverpool
Serhou Guirassy. Jugador del Borussia Dortmund
Arne Slot. Entrenador del Liverpool
Fabio Capello. Entrenador de futbol
Mamadou Sakho. Futbolista francés
Didier Deschamps. Entrenador de Francia
Luis Figo. Exfutbolista portugués
Andrés Iniesta. Exfutbolsita español
Lamine Yamal. Jugador del Barcelona
Raphael Varane. exjugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros.
Ousmane Dembele. Futbolista del PSG
Gianluigi Buffon y Mary Earps . Exjugador italiano
Familia Lamine Yamal
Familia Ousmane Dembélé
Ronaldinho. Exfutbolista brasileño

El PSG ganó el título de Liga, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones y fueron subcampeones en el primer Mundial de Clubes en la historia.

Los encargados de entregar este premio fueron Javier Pastore y DJ Snake, quienes también entregaron el premio al Arsenal femenil, ganador al mejor equipo mundial en la rama femenil.

El premio fue recogido por el presidente del club Nasser Al-Khelaifi, pues los futbolistas estuvieron concentrados para enfrentarse al Marsella, partido que perdieron por la mínima diferencia.

“Es un honor estar aquí gracias a todos mis jugadores que acaban de terminar el partido. Les agradezco desde el fondo de mi corazón a ellos, al técnico, al staff y a los expresidentes que trabajaron en el club y que son parte de esto”, dijo el mandamás del club.

El conjunto de la capital francesa intentará refrendar una gran temporada 2024-2025 en esta edición donde tienen la consigna de buscar el doblete en la UEFA Champions League.

