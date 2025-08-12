Paris Saint-Germain ganó la Supercopa de Europa de forma milagrosa

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain venció en penales a Tottenham y se convirtió en campeón de la Supercopa de Europa por primera vez, remontó un 2-0 cuando parecía liquidado y llevó el partido a la última instancia en donde ganó para escribir otra página de oro en su historia. SUPER CUP WINNERS! 🏆❤️💙#SuperCup pic.twitter.com/ivIzdT5LeY — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 13, 2025

PSG sufrió ante los ‘Spurs’ que después del 2-0 a los 49 minutos le regalaron la iniciativa al campeón de Europa, renunciaron al partido después del 70 y lo pagó caro porque su rival tiene armas y futbol para pelear contra cualquiera e igualó el duelo con el tiempo cumplido.

Tottenham jugó sin complejos en la primera mitad y presionó a los parisinos desde la salida, recuperó varios balones en campo rival, avisó con un disparo de Richarlison quien probó a Lucas Chevalier y el nuevo portero de Luis Enrique respondió con un manotazo pasados los 25 minutos.

El Tottenham pone al campeón de Europa contra las cuerdas

De ‘Les Parisiens’ poco a pesar de intentar mantener su estilo de juego y el conjunto londinense abrió el marcador a los 39 minutos con un remate de Micky van de Ven dentro del área en una segunda jugada tras un tiro libre largo y luego de otra atajada de Chevalier quien dejó el balón a merced del neerlandés.

PSG tenía la segunda mitad para darle vuelta al resultado, pero después de una serie de errores dentro del área en otro balón parado recibió el 2-0 en un cabezazo de Cristian Romero con la colaboración de Chevalier.

Nuno Mendes converts to complete the Paris win 👏#SuperCup pic.twitter.com/M0mTB1R9rO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2025

Los ‘Spurs’ se dieron por bien servidos y le entregaron el balón a los parisinos que adelantaron metros moviendo la pelota en busca de un espacio para disparar a portería, lo encontraron al 85 con un disparo de Kang In Lee que revivió a PSG que igualó al 90+4 con un tanto de Gonçalo Ramos que desató la locura.

Los parisinos también se pusieron en desventaja en penales, pero Chevalier detuvo el tiro de Van de Ven y Mathys Tel erró el siguiente para que Nuno Mendes pusiera punto final y le diera un título más al nuevo monarca de Europa.