Luis Enrique: honestidad despiadada con Gianluigi Donnarumma

Héctor Cantú

Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain ha roto el silencio sobre la salida de Gianluiggi Donnarumma de su plantilla principal.

A unas horas de jugar el partido de la Supercopa de Europa donde el PSG se medirá ante el Tottenham, Luis Enrique ha confirmado que la decisión ha sido absolutamente suya, además de desvelar las razones que lo llevaron a buscar un recambio en el arco.

“Su ausencia (en la Supercopa) es una decisión absolutamente mía y soy 100 por ciento responsable de la misma. Busco un estilo diferente de portero y por eso tomé la decisión”, declaró el mandamás español que llevó al PSG a conseguir su primera UEFA Champions League.

El propio estratega aseguró que la decisión no tiene nada que ver con la calidad del italiano, tanto como futbolista, como persona dentro y fuera de la cancha.

“Gigio es uno de los mejores metas del mundo sin duda, y aún mejor como persona. Pero así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100% responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría”, agregó.

Con esta declaración se da por sentado que el nuevo portero del PSG será la nueva contratación, Lucas Chevalier.