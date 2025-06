Luis Enrique se vuelve a ver las caras con Lionel Messi y compañía

Paris Saint-Germain se medirá al Inter Miami en los octavos de final del Mundial de Clubes y el cruce resulta particularmente especial.

Por un lado porque Lionel Messi enfrentará por primera vez a un equipo en el que jugó, pues de 2021 a 2023 defendió al PSG. Por otro, porque también se verá las caras con uno de sus exentrenadores: Luis Enrique.

El director técnico se hizo cargo del Barcelona de 2014 a 2017, periodo en el que le dio nueve títulos, incluido su segundo triplete.

La temporada 2014/15 fue épica para los catalanes. Su delantera era una de las más poderosas del mundo, considerada por muchos como la mejor: Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez; el mediocampo era envidiable: Ivan Rakitić, Sergio Busquets y Andrés Iniesta; la defensa férrea: Dani Alves, Gerard Piqué, Javier Mascherano y Jordi Alba, y el arquero de primer nivel: Marc-André ter Stegen.

Pero la cosa no paraba ahí, puesto que en la banca, Luis Enrique contaba con Claudio Bravo, Xavi, Pedro, Adriano, entre otros.

Las dos campañas siguientes no fueron tan exitosas, pero sí contribuyeron a que el club ganara trofeos y a que fuera parte de momentos históricos, como la máxima remontada en la historia de la Champions League (6-1 contra PSG).

PSG take the lead! 🔓



Vitinha’s effort deflects in off Khvicha Kvaratskhelia; we think he meant it! 🫣💪



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEAPSG pic.twitter.com/tiahQ6YBxv