"Leo Messi es el mas grande de la historia y todavía sigue dando ejemplo de cómo competir": Javier Mascherano

EFE

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, elogió este miércoles el espíritu competitivo de Lionel Messi, que marcó dos goles para la remontada de su equipo por 3-1 frente a Los Angeles FC en los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf (3-2 en el global).



"Es el alma de este equipo. De eso no cabe ninguna duda", afirmó el técnico argentino en una rueda de prensa.



"A veces me pongo incómodo en hablar de él porque ya llevo 20 años como compañero y ahora me toca ayudarlo en esta etapa de entrenador. Es un chico que ya lo hizo todo en el fútbol. Es el mas grande de la historia y todavía sigue dando ejemplo de cómo competir, sigue marcando el camino y guiando a las nuevas generaciones. Más allá de haberlo ganado todo, hasta el último día que juegue dentro de una cancha va a querer ganar y va a hacer lo imposible para ganar", desarrolló.

Tras el 1-0 de la ida, el Inter Miami recurrió a la épica en la vuelta y, después de encajar el 0-1 en el minuto 10, le dio la vuelta a la eliminatoria con tres goles: dos de Messi (uno de penalti) y uno de Noah Allen.



"Al final un día ganás y un día perdés, eso es la realidad del deporte. Pero si tengo que perder quiero perder así, de esta manera, con los jugadores dándolo todo, yendo hacia adelante con errores y con dificultades porque el partido fue muy difícil, sobre todo la primera parte", explicó Mascherano.



"Pero dimos un plus. Queríamos estar en semis y creo que eso se notó. Con errores y con aciertos, al final creo que lo deseamos más que ellos, lo queríamos más y lo terminamos logrando. Para este tipo de remontadas la suerte tiene que estar de tu lado y la tuvimos (...). Pero por eso es tan lindo el fútbol: porque el azar juega un papel más importante que en otros deportes. La moneda cayó del lado nuestro", agregó.

El preparador enfatizó que sus jugadores, pese a que la situación se puso muy complicada, "creyeron en que le podían dar vuelta y lo demostraron".



"En la segunda parte hicieron un partidazo. El equipo lo jugó como se juegan estos partidos: como una final, en campo rival. Y donde no llega la técnica, la calidad o el fútbol, tiene que llegar el corazón, el deseo y la ilusión", indicó.