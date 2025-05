Luis Suárez, inamovible en el Inter Miami

EFE

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este martes que no está "para señalar a nadie" al referirse al momento complicado que vive el uruguayo Luis Suárez y consideró que "el club hace año y medio ha decidido ir hacia un proyecto" y que su trabajo es "adaptarse a eso".



"Yo no estoy para señalar a nadie. Ustedes pueden hacer los análisis que quieran y uno puede compartirlos o no, y está en su derecho, porque es su trabajo. Nosotros obviamente tratamos de analizar diferentes situaciones, sabemos lo importante que es Luis para el club, en general", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al partido del Inter Miami contra el Montreal en la MLS.

"El club ya hace año y medio ha decidido ir hacia un proyecto y también nosotros tenemos que adaptarnos a eso", añadió.



Suárez, de 38 años, marcó dos goles en lo que va de la MLS y solo ha anotado una diana desde el pasado 17 de marzo.



El Inter Miami vive un momento difícil y solo ganó uno de sus últimos ocho partidos. Viene de un 3-3 en el campo del Philadelphia Union en el que fue rescatado por un golazo de falta directa de Leo Messi y un tanto del venezolano Telasco Segovia en los últimos minutos.



"El equipo mostró carácter, ganas de revertir la situación, orgullo y creo que es el camino para salir de la situación. El partido nos deja desde el juego fortalecidos, porque más allá de que hemos cometido errores, hay muchos aspectos positivos que el equipo demostró", consideró Mascherano.

El argentino informó además de que el Inter Miami no va a dejar que el hondureño David Ruiz ni el delantero de Haití Fafa Picault vayan a la Copa de Oro.



"Claramente no. Ya verá que no nos sobran jugadores. A la Copa Oro no van a ir", dijo.