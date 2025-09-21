Publicación: domingo 21 de septiembre de 2025

El PSG no tendrá representación amplia en la gala del Ballon d'Or

El ganador del premio podría no estar en la ceremonia de la edición 2025

El ganador del Ballon d’Or en su edición 2025 podría no recibir, personalmente, el premio si llegase a ser un futbolista del PSG.

El equipo de la capital francesa no tendrá una representación amplia en la ceremonia a celebrarse este lunes 22 de septiembre debido a que la Liga de futbol de Francia tomó la determinación de poner, a la misma hora la reprogramación del juego del PSG.

Lamine Yamal y los otros 29 nominados al Ballon d'Or 2025

Lamine Yamal (Barcelona)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Ousmane Dembélé (PSG)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Désiré Doué (PSG)
Denzel Dumfries (Inter)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (Arsenal)
Achraf Hakimi (PSG)
Harry Kane (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Munich)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Alexis Mac Allister (Liverpool FC)
Lautaro Martínez (Inter)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Scott McTominay (Napoli)
Nuno Mendes (PSG)
Joao Neves (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern Munich)
Pedri (Barcelona)
Raphinha (Barcelona)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (PSG)
Mohamed Salah (Liverpool)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Vintinha (PSG)
Florian Wirtz (Liverpool)

Los actuales campeones de la Champions League tienen 9 nominados al Ballon d’Or en esta edición, mismos que podrían no estar presentes en caso de que Luis Enrique decida que entren en la convocatoria para el duelo contra el Marsella.

El partido, inicialmente programado para jugarse este domingo, tuvo que ser reprogramado debido a condiciones climáticas adversas, por lo que se jugará este lunes. El silbatazo inicial está programado para una hora después de haber iniciado la ceremonia de entrega del premio.

De esta manera, el PSG se une al Real Madrid como dos de los equipos líderes del futbol europeo que contarán con una presencia limitada en la entrega del Ballon d’Or 2025.

