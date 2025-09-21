El PSG no tendrá representación amplia en la gala del Ballon d'Or

Héctor Cantú

El ganador del Ballon d’Or en su edición 2025 podría no recibir, personalmente, el premio si llegase a ser un futbolista del PSG.

El equipo de la capital francesa no tendrá una representación amplia en la ceremonia a celebrarse este lunes 22 de septiembre debido a que la Liga de futbol de Francia tomó la determinación de poner, a la misma hora la reprogramación del juego del PSG.

Los actuales campeones de la Champions League tienen 9 nominados al Ballon d’Or en esta edición, mismos que podrían no estar presentes en caso de que Luis Enrique decida que entren en la convocatoria para el duelo contra el Marsella.

El partido, inicialmente programado para jugarse este domingo, tuvo que ser reprogramado debido a condiciones climáticas adversas, por lo que se jugará este lunes. El silbatazo inicial está programado para una hora después de haber iniciado la ceremonia de entrega del premio.

The match between Olympique de Marseille and Paris Saint-Germain, initially scheduled for Sunday, September 21, 2025, has been postponed to a later date. pic.twitter.com/XpcpJb6bUC — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 21, 2025

De esta manera, el PSG se une al Real Madrid como dos de los equipos líderes del futbol europeo que contarán con una presencia limitada en la entrega del Ballon d’Or 2025.