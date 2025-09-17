PSG arrancó la defensa del título goleando al Atalanta

Karla Villegas Gama

Paris Saint-Germain hizo valer su etiqueta de campeón defensor y derrotó 4-0 al Atalanta en la Jornada 1 de la Champions League.

Los franceses dominaron el encuentro de principio a fin, demostrando su poderío en el ataque, pero también su solidez en la defensa.

No hubo avisos y al minuto 3 el PSG apretó en la salida a los italianos, forzaron la pérdida de balón y armaron una jugada que ‘Marquinhos’ concretó con un toque para superar al arqueo Marco Carnesecchi.

The defending champions lead against Atalanta after just three minutes 🔥 pic.twitter.com/vg2WzBOQaB — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 17, 2025

Los campeones no bajaron el ritmo y al 8’ Bradley Barcola tuvo una buena oportunidad soñada para ampliar el marcador, pero Carnesecchi sacó un manotazo para negarle el gol.

Dos minutos más tarde Fabián Ruiz lo intentó con un disparo cruzado, pero el esférico pegó en el poste.

Atalanta soportaba como podía, hasta que al 39’ Khvicha Kvaratskhelia hizo la diferencia con la especialidad de la casa, un tiro de larga distancia en los linderos del área, imposible para Carnesecchi.

That is absolutely superb by Khvicha Kvaratskhelia 😱 pic.twitter.com/4u1ykAbmkt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 17, 2025

El PSG tuvo el 3-0 al 44’, luego de que el central marcó una pena máxima por una falta sobre Marquinhos. Barcola tomó la pelota y cobró; sin embargo, su disparo no tuvo suficiente colocación y el arquero italiano lo atajó.

En el complemento, Nuno Mendes recibió de Barcola en la banda izquierda y emprendió la carrera. Ya en el área, se quitó a Marten de Roon con un recorte magistral y definió con dos toques al 51’.

Nuno Mendes sits his defender down and puts it away beautifully for PSG 🔥 pic.twitter.com/QNVpPljMH1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 17, 2025

Con todo el segundo tiempo por delante, los franceses buscaron otro tanto, pero llegó hasta el 90+1’. Gonçalo Ramos se perfiló hacia el área, encaró a Carnesecchi y le picó el esférico para sellar el triunfo 4-0.

Ahora, el PSG visitará al Barcelona en la Jornada 2; mientras que Atalanta recibirá a Club Brugge.