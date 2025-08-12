Paris Saint-Germain refuerza la defensa con Ilya Zabarnyi

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain aprovechó que tiene la atención por la Supercopa de Europa para anunciar a su segundo refuerzo de cara a la próxima temporada, el ucraniano Ilya Zabarnyi firmó este miércoles un contrato de cinco años y peleará por un lugar en la defensa.

Paris Saint-Germain are delighted to welcome Illia Zabarnyi to the Club.



The 22-year-old central defender, who will wear the number six shirt, is the Club’s first-ever Ukrainian player.



🔗 https://t.co/mRwNZS3uXI pic.twitter.com/NojPN9mhgO — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2025

Bournemouth ha sido uno de los protagonistas del mercado, no por sus fichajes, sino por sus ventas, recibió cerca de 170 millones de euros por el adiós de Dean Huijsen, Milo Kerkez y Zabarnyi, tendrá que renovar el sector defensivo, pero habrá dinero en caja para hacerlo.

El último en abandonar a los ‘Cherries’ fue el balcánico quien fue anunciado oficialmente por PSG que pagará alrededor de 70 millones de euros luego de no encontrar un acuerdo previo a disputar el Mundial de Clubes porque el futbolista era un objetivo prioritario este verano.

Zabarnyi se integró a la dinámica del conjunto parisino para el duelo de este miércoles en Italia y podría debutar el próximo domingo ante Nantes en la primera jornada de la Ligue 1.