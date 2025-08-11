¿Renovados?, así llegan PSG y Tottenham a la Supercopa de Europa

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain y Tottenham disputarán la Supercopa de Europa en el inicio de la temporada a nivel continental, ambos tienen caras nuevas y algunos de sus fichajes jugarán en Údine, sin embargo, no pasarán desapercibidas las bajas de Gianluigi Donnarumma y James Maddison.

PSG comenzará un nuevo ciclo en la portería con Lucas Chevalier quien se convertirá en el titular del campeón de la Champions League a partir del miércoles. Donnarumma termina contrato a final de temporada y el club lo ha puesto en el mercado, de ahí en fuera se mantiene la base del conjunto parisino.

Mucho ha cambiado Tottenham desde que levantó la Europa League, atrás quedó la era de Ange Postecoglou y en su lugar llegó Thomas Frank quien tuvo grandes campañas al frente de Brentford, pero el club perdió un icono importante de su historia con la salida de Heung Min Son y las caras nuevas son Mohamed Kudus y Joao Palhinha.

Hay un título en juego y los dos equipos intentarán llevarlo a su vitrina, para PSG podría ser el primero de la nueva temporada, un trofeo que le falta al conjunto parisino para seguir abriéndose camino en la alta clase del futbol europeo.