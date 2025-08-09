Oscar Sandoval
Paris Saint-Germain le enseña la puerta de salida a Gianluigi Donnarumma
'Gigi' no está convocado para la Supercopa de Europa y miraría a la Premier League
Gianluigi Donnarumma no está en los planes de Paris Saint-Germain para esta temporada y así lo confirman los movimientos del club a lo largo del verano. El fichaje de Lucas Chevalier fue un aviso y dejarlo fuera de la Supercopa de Europa otro, por lo que el portero deberá buscar equipo si no quiere pasar la campaña en la banca.
Donnarumma rechazó la oferta de renovación de contrato que le ofreció PSG y exigió mejoras económicas, el club no cedió y como finaliza contrato en 2026, se cubrió la espalda con Chevalier quien será titular a partir de ahora sin importar el estatus de ‘Gigi’.
El conjunto campeón de Europa publicará la lista de convocados para el duelo de este miércoles ante Tottenham por la supercopa y la novedad será la ausencia del italiano quien estaría mirando en distintas direcciones con un firme objetivo.
Fabrizio Romano apunta que la Premier League contaría con el visto bueno del portero de 26 años y clubes como Manchester United y Chelsea que buscan un jugador en esa posicion podrían fichar a uno de los mejores a precio de remate.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT