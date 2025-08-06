¿Y Donnarumma?, Paris Saint-Germain tiene nuevo portero y apunta a titular

Redacción FOX Deportes

Paris Saint-Germain anunció este sábado el fichaje del portero de 23 años, Lucas Chevalier, procedente del Lille por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030 y para competir con Gianluigi Donnarumma.

Welcome to our new Parisian Lucas Chevalier ❤️💙 pic.twitter.com/FqHsQpkpVi — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 9, 2025

"Soy un niño que está haciendo realidad su sueño. Desde que era niño, he querido jugar al más alto nivel. Doy las gracias al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador, Luis Enrique, así como a su personal y a todas las personas que trabajaron para traerme al Paris Saint-Germain. Es una gran alegría estar aquí. Defenderé esta camiseta con amor y ambición”, expresó el guardameta en declaraciones a los medios del club.

PSG destacó su “muy buen juego” con el pie, tan importante en los equipos de Luis Enrique. “Uno de los mejores especialistas del campeonato y uno de los más prometedores en su posición en Europa”, según resaltó su nuevo club sobre el portero, que ha sido internacional en las categorías inferiores de la Selección Francesa.

El pasado noviembre, fue convocado incluso por la selección absoluta para los partidos de la Nations League contra Israel e Italia y más tarde para la fase final de ese torneo el pasado junio.