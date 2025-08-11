El PSG es el monarca en Europa, pero no es un equipo invencible

EFE

El inglés Ben Davies, defensa del Tottenham, aseguró este martes que el PSG "no es invencible" y que confía en los suyos para derrotar a los parisinos, vigentes ganadores de la Liga de Campeones, en la final de la Supercopa de Europa.



"Jugamos contra uno de los equipos más ofensivos y mejor preparados. Tienen un gran talento en todas las posiciones y será un gran desafío. Pero hemos visto a lo largo del verano que no son invencibles y tenemos que mirar ahí, pensar en eso", señaló en rueda de prensa, en alusión a la derrota del conjunto de Luis Enrique Martínez por 3-0 en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea inglés.

Davies comentó la llegada del danés Thomas Frank como nuevo entrenador: "Los chicos han disfrutado con Thomas, con los pequeños detalles que podemos mejorar. Sólo hemos estado un par de semanas pero ojalá que pueda servir para este partido".



El Tottenham acabó en Bilbao, al ganar la Liga Europa ante el Manchester United, con 41 años de sequía europea que le permiten optar a su segundo título continental consecutivo.

"Una vez que ganas, quieres volver a saborearlo. Hemos disfrutado del triunfo, pero queremos ya el partido ante el PSG. Tenemos planes diferentes para cada equipo. Empezamos mañana. Nos sentimos preparados para poder combatir contra el PSG", insistió.

Además, habló de la marcha del surcoreano Heung-min Son: "Vamos a sentir su falta. Ha sido una pieza muy importante para nosotros estos años... pero ahora tenemos que mostrar que tenemos un grupo que está preparado para este partido".