Lamine Yamal levanta la cabeza tras perder el Ballon d'Or

Héctor Cantú

La derrota en las votaciones por el Ballon d’Or ante Ousmane Dembélé, ha sido un duro golpe de asimilar para Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona.

Aún así, el futbolista culé ha tomado con sabiduría el resultado y ha levantado la cara tras el resultado con un mensaje posteado en sus redes sociales.

Ousmane Dembélé, del baño de oro a las lágrimas de emoción

En él, no solo asegura sentirse feliz por haber conquistado por segunda vez consecutiva el premio Kopa, que reconoce al mejor juvenil del mundo. También felicita a Dembélé por haberse quedado con el ansiado galardón.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada”, escribió.

Aunque en los próximos días serán desveladas las votaciones finales, el editor de France Football, revista organizadora del premio, confirmó que el francés había ganado las votaciones de todos los continentes.

Lamine Yamal se encuentra en proceso de recuperación debido a una pubalgia. El club culé le cuidará con la intención de que se enfrente a Ousmane Dembélé, en el próximo compromiso del Barcelona en la Champions League.