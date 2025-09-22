Lamine Yamal revalidó el título y ganó su segundo Trofeo Kopa

Oscar Sandoval

Lamine Yamal sumó un premio individual más a su palmarés luego de recibir este lunes el Trofeo Kopa que otorga la revista francesa France Football al mejor futbolista Sub 21 del mundo, el atacante de Barcelona conquistó el Golden Boy, el Kopa en años consecutivos y va por el Ballon d’Or para completar la trilogía y hacer historia.

LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!



The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/7yuzJEMeMy — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Lamine Yamal no deja de sorprender y a pesar de recién cumplir 18 años, parece un jugador experimentado que cada día suma nuevas habilidades a su repertorio y con los mejores años de su carrera por delante no hay dudas de que en este momento es el número uno entre los jóvenes.

France Football y los periodistas internacionales que tienen la fortuna de votar eligieron al español como ganador del Trofeo Kopa por delante de Désiré Doué, Joao Neves, Estevao y Kenan Yildiz quienes el próximo año podrían buscar otra oportunidad de conquistar el galardón, pero necesitan repetir un buen curso.

Lamine Yamal va dando pasos rumbo al Ballon d’Or que será su principal motivación a lo largo de esta temporada en la que debe consolidarse para convertirse en el mejor futbolista no solo Sub 21, sino del mundo.