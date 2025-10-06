¡Todos tranquilos!, el Barcelona tuvo un tropezón similar la temporada pasada

Héctor Cantú

La derrota del Barcelona a manos del Sevilla dejó muy mal sabor de boca, pero ninguna preocupación más allá de una mala tarde a la que se le puede dar vuelta.

Hansi Flick lo dejó claro en la conferencia de prensa posterior al partido. Confía ciegamente en la calidad de sus jugadores, por lo que el Barcelona volverá más reforzado, tanto en lo futbolístico, como en lo anímico y sobre todo, en lo físico.

En la temporada pasada, el equipo de Hansi Flick vivió una situación similar a estas mismas alturas de la temporada. Dos derrotas una en Liga y una en Champions League, encendieron las dudas sobre un proyecto que con el paso del tiempo se recompuso.

Tal y como sucedió en esta ocasión, el primer golpe para los comandados por el alemán llegó en la Champions League y ante un equipo francés. Una sorpresiva derrota por 2-1 ante Monaco en calidad de visitante dejó tocada anímicamente a la plantilla culé.

La única diferencia, con respecto a lo que sucedió en esta semana negra para el Barcelona, es que después del traspié en Champions el Barcelona logró una victoria por la mínima diferencia ante el Getafe, donde también hubo serias críticas al funcionamiento, antes de caer por 4-2 ante el Osasuna.

En aquel duelo, también en capo contrario, el Barcelona fue un desastre en la primera mitad donde recibió dos goles tal y como sucedió en el Sánchez Pizjuán.

En el complemento la figura de Bryan Zaragoza terminó por hundir al Barcelona al lograr una asistencia y un gol. El marcador lo redondearon Ante Budimir con su doblete y Abel Bretones.

Por el Barcelona, Pau Víctor descontó el 2-1 y al final, Lamine Yamal, el gran ausente ante el Sevilla, puso cifras definitivas al encuentro.

Después de aquel descalabro el Barcelona hiló cuatro victorias seguidas en La Liga antes de entrar a su peor momento donde sumó seis partidos sin victoria que le dejaron al borde del precipicio.

Hansi Flick tiene la seguridad de que su equipo repuntará y volverá a alcanzar su mejor versión en los próximos meses. El campeón en España está vivo, lo mismo que sus ilusiones de repetir el título y trascender en la UEFA Champions League.