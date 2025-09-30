Barcelona recibirá a Luis Figo "con respeto" en la Champions League

Redacción FOX Deportes

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el ex jugador del equipo azulgrana y de Real Madrid, Luis Figo quien presenciará este miércoles el Barça-PSG de la Champions League como miembro de la UEFA, "será recibido con todo el respeto que corresponde".

"Figo es miembro de la junta de UEFA y es absolutamente respetable. Ha sido jugador del Barça, recordamos las tardes y noches de gloria que nos dio. Luego él tomó una decisión y la vida continúa. Será recibido con todo el respeto que corresponde", declaró el presidente azulgrana antes de la comida institucional con la directiva del club parisino.

El portugués vivirá desde un palco el duelo de la Champions que disputarán catalanes y parisinos, una visita que ha suscitado expectación después de que en el año 2000 pasara de ser uno de los ídolos del barcelonismo a enemigo tras fichar por el Real Madrid, eterno rival del Barcelona.

Sobre el encuentro contra el vigente campeón de la competición, Laporta ha señalado que "lo está esperando todo el mundo", ya que se trata de "uno de los mejores partidos que se puede ver en la Champions".