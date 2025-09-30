Barcelona y Paris Saint-Germain, de nuevo cara a cara en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Tras debutar en la Champions League con una victoria, Barcelona pondrá a prueba la madurez de su proyecto ante Paris Saint-Germain que es el vigente campeón de Europa, en un partido al que ambos conjuntos llegan con numerosas bajas.

La escuadra azulgrana recibirá al equipo parisino con la enfermería repleta después de que en las últimas semanas hayan caído lesionados los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen; Gavi, Fermín López y Raphinha, todos ellos piezas importantes en los esquemas del técnico alemán.

La buena noticia para el equipo catalán es el regreso de su gran estrella, el extremo Lamine Yamal quien se recuperó de las molestias en el pubis que le hicieron perderse cuatro partidos.

En una misión pic.twitter.com/acmVIIatEK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2025

PSG también llega lastrado por las lesiones y saltará al césped de Montjuïc sin varias de sus figuras sobre todo en ataque. Luis Enrique sabe ya que no podrá contar con Dembélé, Marquinhos y Doué. Vitinha; Fabián Ruiz y Joao Neves son duda, mientras que Kvaratskhelia finalmente ha sido descartado.

El campeón de Europa tiene plantel suficiente para pararse frente a Barcelona en un duelo en el que ambos buscarán su segunda victoria consecutiva en la Liga de Campeones.