Con mucho apuro, pero el Real Madrid llegará como líder a El Clásico

Héctor Cantú

El Real Madrid ha tenido que recomponerse para lograr una victoria por demás importante ante un Getafe que le complicó seriamente las cosas al equipo de la capital española.

Vinícius Júnior fue el jugador que terminó por cambiar la historia de un partido donde el Madrid pasó momentos muy amargos y de muchas complicaciones.

Y no fue que el brasileño desplegara un gran futbol, fueron sus provocaciones hacia el equipo auzlón las que terminaron por cambiar el rumbo del partido al dejar dos expulsados del Getafe.

Vinícius Jr, quien entró de cambio, intentó sacar de sus casillas a sus rivales. Lo intentó con Fermenía e Iglesias, con quien incluso tuvo un intercambio verbal.

Pero Bordalás hizo una modificación que cambió el curso del partido. Decidió sacrificar a Fermenía cuando el partido aún estaba empatado sin goles para darle entrada a Allan Nyom, quien en su primera intervención terminó derribando con el brazo a Vinícius.

El árbitro decidió expulsar al jugador del Getafe en una jugada muy polémica que no fue revisada en el Videoarbitraje.

En la jugada siguiente, el Real Madrid encontró el tanto por conducto de Kylian Mbappé, quien marcó su décimo gol en los 9 partidos disputados.

🚨 POLÉMICA EN EL GETAFE-REAL MADRID 🚨



🟥 Nyom vio la roja por esta acción con Vinicius. pic.twitter.com/Q9gU5mcoQV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2025

El Getafe, incluso con 9 hombres luego de la expulsión de Sancrís por doble amarilla, tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero Thibaut Courtois se extendió para ahogar el grito de gol.

Con este resultado, el Real Madrid recuperó de manera agónica el liderato del futbol español y llegará así al duelo ante el Barcelona de la próxima semana.