Real Madrid volvió a ganar en la Champions League femenina

Karla Villegas Gama

El Real Madrid consiguió su segunda victoria en la Champions League tras imponerse 1-2 al Paris Saint-Germain.

Las ‘Merengues’ fueron contundentes en el primer tiempo, mostrando velocidad por las bandas y dominio del mediocampo.

El primer tanto, cortesía de Naomie Feller llegó al minuto 29, luego de una descolgada de Yasmim, quien envió un centro potente para que su compañera lo tocara y pusiera el esférico al fondo de las redes.

En el agregado, las españolas repitieron la dosis. Esta vez fue Feller quien emprendió la carrera por la banda izquierda, dejó en el camino a Élisa De Almeida y sacó un pase perfecto que Alba Redondo remató de primera.

Para el segundo tiempo las cosas comenzaron a cambiar, con un PSG más ofensivo que buscaba el empate a toda costa.

El esfuerzo rindió frutos al 57’, luego de un córner que la zaga no pudo sacar del área, la capitana Sakina Karchaoui recentró y encontró a Rasheedat Ajibade; la nigeriana cabeceó a quemarropa para acortar la distancia.

No obstante, el Real Madrid soportó los embates de las rivales, mantuvo a salvo su arco por el resto del encuentro y se quedó con el segundo puesto de la tabla general.