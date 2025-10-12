Lamine Yamal estará listo para jugar contra el Real Madrid

Héctor Cantú

El Barcelona sabía perfectamente que la fecha FIFA traería buenas noticias para Lamine Yamal y su proceso de recuperación del cuadro de pubalgia que lo dejó fuera de los partidos anteriores del equipo culé.

El delantero español, quien quedó fuera de la convocatoria de La Roja para sus compromisos internacionales apunta para estar de vuelta en el próximo partido de La Liga contra el Girona.

Los médicos del club saben perfectamente que no hay margen de error y que es posible que se le deba dar regreso paulatino, sobre todo porque serán días de mucha actividad para los culés.

Luego del duelo ante el Girona, donde la victoria es prácticamente obligada para los de la Ciudad Condal, el Barcelona se medirá al Oympiacos en la tercera jornada de Champions League y después de eso, el partido clave contra el Real Madrid.

Son días donde el Barcelona se juega mucho, pues una victoria ante el Girona y los merengues, les colocarían como líderes del campeonato español.

Por otro lado, la victoria en la Champions League le llevaría a dejar la zona de eliminación del campeonato de clubes más importante del mundo.