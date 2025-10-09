Lamine Yamal ya es un ejemplo a seguir en la Selección Española

EFE

Jesús Rodríguez, extremo internacional español del Como italiano, ensalzó la figura de Lamine Yamal, una de las ausencias de España ante Georgia y Bulgaria en el camino al Mundial 2026, y aseguró que es el jugador que más le ha "sorprendido" y "un referente" en el que se fija para crecer.

"La experiencia con Lamine Yamal me ha sorprendido. Es el jugador que más me ha sorprendido. Ves en la tele que hace cosas increíbles pero en los entrenamientos se ve que va muy sobrado. Para mí es el mejor jugador del mundo y seguramente consiga muchas cosas. Si sigue así tiene un futuro increíble. Me intento fijar siempre lo máximo posible en él para aprender, porque es un referente", confesó en rueda de prensa.

🎙️ "Me costó unos días creerme que había debutado con la Selección absoluta de mi país. No es fácil".



➡️ "Lo llevo con la máxima tranquilidad posible para seguir trabajando y buscar más oportunidades".



Jesús Rodríguez repite por segunda ventana en la selección española, tras debutar el pasado septiembre, ahora sin la presencia de Álvaro Morata en el grupo. Su compañero en el Como le ayudó en sus primeros pasos.

"Tanto en la primera como en la segunda convocatoria los compañeros me han acogido increíble, el grupo es excepcional. En la primera tuve a Álvaro que me ayudó, pero ahora no ha podido ser. Hablando con él me ha dicho que va a seguir trabajando, el míster dijo que iba a seguir contando con él, que es un referente, y trabaja para cuando tenga su próxima oportunidad", dijo.

"Soy un chico tímido que de primeras me cuesta. Morata me ayudó a integrarme más en el grupo pero te ponen todo mucho más fácil. Algunos te hacen más bromas por ser joven pero se lleva bien", bromeó.

Tras digerir todas las emociones de su debut valorando la importancia de estrenarse en la absoluta con 19 años, Jesús regresa "con calma" y "la máxima tranquilidad posible", con el objetivo de aprovechar la ausencia de Nico Williams por lesión para poder ayudar a España ante Georgia o Bulgaria.