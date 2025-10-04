El Clásico en peligro para Lamine Yamal

Redacción FOX Deportes

Hans Flick afirmó previo al partido de La Liga ante Sevilla, que el delantero Lamine Yamal, "está mucho mejor de lo que estaba", después del partido ante Paris Saint-Germain, "pero no está bien del todo".

El '10' del conjunto azulgrana se resintió de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y Flick no ha querido adelantar para cuándo espera su vuelta.

"Con este tipo de lesiones hay que esperar, porque no se trata de una lesión muscular. No sabemos si estará de vuelta en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará listo para El Clásico. Trabajará con el equipo de recuperación. Irá paso a paso y ya veremos cómo evoluciona", ha apuntado.

El técnico alemán negó que Lamine Yamal jugara el último partido de la Champions League lesionado. "Se sintió bien. Si hubiéramos tenido dudas, no hubiera jugado contra el PSG".