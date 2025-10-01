Lamine Yamal vuelve a la lista de lesionados

Redacción FOX Deportes

Lamine Yamal reapareció en el partido ante Paris Saint-Germain de la Champions League y la factura ha sido muy alta.

En un comunicado de prensa, el Barcelona confirmó que el delantero volvió a presentar molestias en el pubis, por lo que será baja ante el Sevilla en el duelo de la Jornada 8 de La Liga.

Aunque el tiempo de baja estimado es de “dos a tres semanas”, es posible que el parón internacional sirva para que Yamal solo se pierda los encuentros ante los ‘Nervionenses’ y el Girona, ambos del torneo local.

Sin embargo, su recuperación no está garantizada para ese lapso y podrían peligrar los duelos contra Olympiacos de la Champions, así como el Clásico.

A nivel selección, el delantero no podrá cumplir con el llamado de Luis de la Fuente para los duelos de eliminatoria mundialista contra Georgia y Bulgaria.