España sigue su camino hacia la Copa del Mundo

Redacción FOX Deportes

Luis de la Fuente presentó su convocatoria de cara a los duelos de clasificación mundialista.

El entrenador de España llamó a 26 futbolistas para los duelos contra Georgia, del sábado 11 de octubre, y Bulgaria, del martes 14, ambos como local.

Entre las sorpresas está la omisión del capitán Álvaro Morata, algo que nunca había sucedido desde que De la Fuente tomó el mando de la selección.

También están ausentes Fabián Ruiz y Nico Williams, ambos por lesión, y todo indica que Lamine Yamal se unirá a la lista, luego de que el Barcelona comunicara que volvió a tener molestias en el pubis.

Pero no todo son malas noticias, hay cinco futbolistas que regresan: Samu Aghehowa, Alex Baena, Pablo Barrios, Marcos Llorente y Yeremy Pino.

España ocupa el primer sitio del Grupo E, tras haber derrotado a Bulgaria y Turquía como visitante.