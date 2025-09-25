Nico Williams seguirá de baja

EFE

El jugador del Athletic de Bilbao Nico Williams sigue entrenando al margen del grupo dentro del proceso de recuperación de la lesión muscular que se produjo el pasado 7 de septiembre, en el Turquía-España, y todo apunta a que será también baja en el encuentro del sábado en La Cerámica frente al Villarreal.

El extremo internacional se ejercitó junto a su hermano Iñaki, Oihan Sancet, Aymeric Laporte, Gorka Guruzeta, Alex Berenguer, Aitor Paredes y Mikel Jauregizar en uno de los campos colindantes al que ocupó Ernesto Valverde.

Nico y sus siete compañeros entrenaron a menor ritmo que el resto de los futbolistas que participaron en el encuentro liguero frente al Girona, un grupo que el técnico completo con los canteranos Adrián Pérez, Endika Buján, Ibon Sánchez, Eñaut Lete, Xabi Irurita, Eder García e Iker Monreal, este último convocado por primera vez por Valverde el pasado martes.

En cuanto a Nico, sería el quinto partido que se pierde el pequeño de los Williams tras los del Alavés, Valencia y Girona en Liga y el debut en Champions League contra el Arsenal. Cuatro partidos saldados con tres derrotas del Athletic y un empate, el del martes en San Mamés ante el colista.

El Athletic realizará mañana viernes el último entrenamiento antes de viajar a tierras castellonenses a partir de las 18.00 horas tiempo local (12:00 pm ET / 9:00 am PT), una hora después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde.