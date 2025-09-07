Publicación: domingo 7 de septiembre de 2025

EFE

Nico Williams, la única mala noticia en la noche inolvidable de España

El jugador salió lesionado durante el partido ante Turquía

Nico Williams, extremo internacional del Athletic Club de Bilbao, cayó lesionado en la goleada de la selección española a Turquía en Konya, al sufrir un problema muscular en el abductor izquierdo por el que le someterán a pruebas el lunes.

España es una aplanadora imparable; goleó 6-0 a Turquía

España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
"Desgraciadamente es una pena esta circunstancia", lamentó el seleccionador español Luis de la Fuente. "Tiene una pequeña molestia en el abductor y mañana se tiene que hacer pruebas pero parece un problema muscular", confirmó tras el partido.

Nico Williams fue titular por segunda vez en tres días con España, ante Bulgaria y Turquía, y tras brillar en la primera parte sintió un fuerte dolor muscular a los 41 minutos que le impidió continuar en el partido.

