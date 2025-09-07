Nico Williams, la única mala noticia en la noche inolvidable de España

EFE

Nico Williams, extremo internacional del Athletic Club de Bilbao, cayó lesionado en la goleada de la selección española a Turquía en Konya, al sufrir un problema muscular en el abductor izquierdo por el que le someterán a pruebas el lunes. España es una aplanadora imparable; goleó 6-0 a Turquía

"Desgraciadamente es una pena esta circunstancia", lamentó el seleccionador español Luis de la Fuente. "Tiene una pequeña molestia en el abductor y mañana se tiene que hacer pruebas pero parece un problema muscular", confirmó tras el partido.

🎙️ "Hay un modelo, una idea establecida desde hace años en la @rfef y nosotros le estamos damos continuidad".



➡️ "Lo que estamos consiguiendo ahora es producto de muchos años de trabajo".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/dmFhEyjZ5V — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2025

Nico Williams fue titular por segunda vez en tres días con España, ante Bulgaria y Turquía, y tras brillar en la primera parte sintió un fuerte dolor muscular a los 41 minutos que le impidió continuar en el partido.