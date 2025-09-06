España goleó y humilló a Turquía para seguir avanzando al Mundial 2026

Oscar Sandoval

España arrolló 6-0 a Turquía y sumó los primeros seis puntos en la eliminatoria UEFA rumbo al Mundial 2026 después dos victorias contundentes, la de esta noche en Konya inolvidable luego del futbol mostrado, en total fueron media docena de goles y el resultado no fue mayor gracias a Uğurcan Çakır. 🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗞𝗢𝗡𝗬𝗔.



De esos partidos que no se olvidan jamás.



🇹🇷 🆚 🇪🇸 | 0-6 | 90+2'#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/6Iqpu7ziSd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 7, 2025

La Selección Española borró del terreno de juego a Turquía y se apoderó del primer lugar del Grupo E después de una actuación histórica, los locales vivieron una pesadilla que comenzaron a sufrir a los seis minutos con un gol de Pedri, al que le siguieron dos más de Mikel Merino antes del descanso, a pesar de la soberbia actuación de Cakir.

La ‘Furia Roja’ mantuvo el nivel alto, el funcionamiento colectivo y el futbol asociativo en la parte complementaria en la que liquidó los de ‘La Luna y la Estrella’ que se desquebrajaron en nueve minutos con goles de Ferran Torres al 53, otro de Merino al 57 y Pedri cerró la cuenta al 62.

Turquía que no caía por un marcador tan escandaloso desde 1984 tendrá muy difícil reponerse en la diferencia de goles para poder aspirar a un boleto directo al Mundial 2026, su rival por el segundo lugar parece ser Georgia quien suma los mismos tres puntos y que se medirá a España en la próxima jornada.